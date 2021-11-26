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Kadın - Aile Süper besin nedir? Protein içeren besinler
Kadın - Aile

Süper besin nedir? Protein içeren besinler

Süper besinlerin bağışıklığı güçlendirmeye, metabolik hastalıkların iyileşmesine, kilo kaybına, beyin gelişimine katkı sağlar.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 10:36:00 - 2021-11-26 12:54:27
Süper besin nedir? Protein içeren besinler

Sağlık için faydalı olduğu düşünülen besin ögeleri açısından zengin; vitamin, lif, mineral, antioksidan ve bazı faydalı besin ögelerinin yoğun olarak yer aldığı gıdalar “süper besin” olarak tanımlanıyor.

Bazı uzmanlarca 'süper besin' olarak anılan yiyecekler

  • Açai üzümü
  • Avokado
  • Chia tohumu
  • Kurt üzümü
  • Kara lahana
  • Yaban mersini
  • Zencefil
  • Zerdeçal
  • Kinoa
  • Badem
  • Kereviz
  • Yoğurt

Protein içeren besinler

Kırmızı et

Beyaz et

Baklagiller

Süt

Yumurta

Yoğurt

Kabak çekirdeği

Peynir

 

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