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Süper Ay nedir ne zaman olacak? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi?

Bir yüzyıl içinde 28 defa oluşan Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşti. Böylece 2019'un ilk günlerinde muhteşem bir doğa olayı yaşandı Şimdi ise gelecek Süper Ay için geri sayım başladı ve nefesler tutuldu. Dolunay her zaman göründüğünden yaklaşık olarak yüzde 30 daha parlak olacak. Peki Süper Ay nedir? Süper Ay ne zaman gerçekleşecek? Süper Ay Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:56
Süper Ay nedir ne zaman olacak? Süper Ay Türkiye'den izlenecek mi?

Bir yüzyıl içinde 28 defa oluşan Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşti. Böylece 2019'un ilk günlerinde muhteşem bir doğa olayı yaşandı Şimdi ise gelecek Süper Ay için geri sayım başladı ve nefesler tutuldu. Dolunay her zaman göründüğünden yaklaşık olarak yüzde 30 daha parlak olacak. Peki Süper Ay nedir? Süper Ay ne zaman gerçekleşecek? Süper Ay Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

Süper Ay nedir?

'Süper ay' ise, Dünya'ya en yakın olduğu noktada Ay'ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor.

Süper Ay ne zaman gerçekleşecek? Süper Ay Türkiye'den izlenebilecek mi?

2019'un ilk Süper Ay'ı için geri sayım başladı. Türkiye'den de görülebilecek Süper Ay bu akşam izlenebilecek. Ay, saat 18.20'de (İstanbul saati) en büyük ve parlak hâline ulaşacak.

Süper Ay'ı fotoğraflamak için ne yapmalıyım?

İşte bu gökyüzü şölenini fotoğraflayabilmeniz için yapılması gerekenler...

Binlerce liralık ekipmana sahip olsanız da Süper Ay'ı fotoğraflayabilmek için doğru zamanı belirlemeniz atmanız gereken ilk adım.

Süper Ay'dan güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli.

İster meteor yağmurları ister Süper Ay olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.

Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:56
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