Sunucu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı
Spiker Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Spiker Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandığını ve evde istirahat ettiğini açıkladı. Virüs haberinin ardından Ersoy’un çalıştığı kanalda da koronavirüs paniği yaşandı.
"Ateş, eklem ağrısı, öksürük ve halsizlik"
Koronavirüse yakalandığı haberini Twitter hesabından veren sunucu, "3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum. Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle" dedi.