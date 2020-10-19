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Medya Sunucu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı
Medya

Sunucu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı

Spiker Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:54:00 -
Sunucu Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandı

Spiker Mehmet Akif Ersoy koronavirüse yakalandığını ve evde istirahat ettiğini açıkladı. Virüs haberinin ardından Ersoy’un çalıştığı kanalda da koronavirüs paniği yaşandı.

"Ateş, eklem ağrısı, öksürük ve halsizlik"

Koronavirüse yakalandığı haberini Twitter hesabından veren sunucu, "3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum. Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum. İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle" dedi.

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