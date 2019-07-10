Sunny Elektronik’te engelsiz iletişim dönemi başladı

‘İletişimde Engelleri Kaldırıyoruz’ projesi firmaların da ilgisini çekiyor. Bu firmalardan Sunny Elektronik, projeye dahil olma kararı aldı.

Şirket, çağrı merkezlerindeki iletişim sorununu ortadan kaldırarak projeye ilk katkısını yaptı. Engelsiz iletişim sayesinde işitme ve konuşma yetisi olmayan Sunny tüketicileri, satın aldıkları ürünle ilgili danışmanlık hizmetinden yararlanacaklar. Çağrı merkezine mesaj atabilecek, talep, öneri ve yorumlarını iletebilecekler.

Engelli tüketiciler, aynı zamanda kurulum ve diğer tüm teknik ihtiyaçlarını da mesaj yoluyla çözebilecekler. Sunny Elektronik’in engelli bireyler için engelsiz iletişimi destekleyen bu adımına dair altyapı çalışmaları da tamamlandı.