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Aktüel

Sungurlu’ya Faslı gelin

Sungurlu’da Belediye İtfaiyesinde görevli Ahmet Emre Şahin, Faslı Najat El Khaıl ile nikah kıydı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:18:27 -
Sungurlu’ya Faslı gelin

Sungurlu’da Belediye İtfaiyesinde görevli Ahmet Emre Şahin, Faslı Najat El Khaıl ile nikah kıydı.


Ahmet Emre Şahin ile Fas Krallığında yaşayan Mustapha ve Fatıma çiftinin kızları Najat El Khaıl’ın nikahını Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in kıydı. Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, genç çiftte bundan sonraki hayatlarında mutluluk dileklerinde bulunarak, evlilik cüzdanını Faslı geline verdi.


Sungurlu Belediyesi nikah salonunda yapılan nikah törenine çifttin yakınları katıldı.

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