SunExpress, Almanya'dan Türkiye'nin tatil beldelerine uçuşlarını artırıyor

İSTANBUL (AA) - SunExpress, Almanya'nın bazı turistik bölgelere yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum'a yönelik Almanya'dan gerçekleşecek uçuşlarda kapasite artışına gidecek.

SunExpress'in açıklamasına göre, Türkiye'deki uçuş yasaklarının kaldırılmasının ardından haziranda hem iç hem dış hatlarda Antalya ve İzmir'den uçuş düzenleyen ilk hava yolu şirketi olan SunExpress, Türkiye'nin 14 kentinden Avrupa'daki 29 noktaya doğrudan tarifeli uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Antalya'yı direkt tarifeli seferlerle yurt içi ve yurt dışında en çok destinasyona bağlayan şirket, ağustosta Antalya uçuşlarında yüzde 15'lik kapasite artışı sunuyor.

Dış hatlarda merkezi Antalya'dan Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münih, Stuttgart, Berlin ve Nürnberg gibi Almanya'nın pek çok popüler şehrine günlük uluslararası uçuş düzenleyen SunExpress, ağustosta Antalya-Almanya uçuş ağına Münster ve Osnabrück destinasyonlarını da ekliyor.

SunExpress, Antalya'dan Avrupa'nın 21 kentine direkt tarifeli sefer sunarken, bu ay Londra, Paris, Viyana ve daha birçok destinasyona yönelik uçuş sayısını artırıyor.

Şirket, ayrıca Köln, Frankfurt, Münih, Düsseldorf ve Berlin'den haftada bir kez Dalaman'a direkt tarifeli sefer sunuyor.





- İzmir'den Avrupa seferleri arıyor





İç hat uçuşları çerçevesinde ise Antalya'dan Adana ve Diyarbakır'a haftada 10, Van'a 7, Gaziantep'e 6, Trabzon ve Samsun'a 3, Kayseri'ye 2 kez uçuş sunan SunExpress, ağustosta Antalya-İzmir uçuşlarını günde 2 seferden 4'e çıkarıyor.

Dış hatlarda İzmir'den Almanya'nın 10 kentine direkt tarifeli sefer düzenleyen şirket, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Münih, Hamburg, Hannover, Köln gibi Almanya'nın pek çok kentine sefer sayısını artırıyor.

Diğer Avrupa destinasyonlarından Zürih'e haftada 5, Viyana ve Paris'e haftada 3, Brüksel ve Kopenhag'a haftada 2 ve Stockholm'e 1 kez İzmir'den karşılıklı uçuş sunan SunExpress, Amsterdam ve Basel rotalarında da frekans artışı sunuyor.

Şirket, ayrıca her cuma günü Düsseldorf, Frankfurt, Hannover ve Münih'ten Bodrum'a direkt tarifeli sefer gerçekleştiriyor.





- İç hat uçuş ağı genişliyor





İç hat uçuşları çerçevesinde ise İzmir'den Antalya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Trabzon, Kayseri, Erzurum, Samsun, Van, Kars, Konya ve Malatya'ya uçuş düzenleyen SunExpress, bu ay Hatay'a uçuş sayısını artırarak haftada 4 sefer sunuyor.

İç hatlarda İzmir'den toplamda 13 destinasyona uçan hava yolu, ağustosta Erzurum uçuşlarını haftada 4'e ve Trabzon uçuşlarını ise haftada 6 sefere çıkarıyor.

Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü olan SunExpress, ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaları kaldırıldıkça uçuş planını genişletmeye ve Türk turizmini desteklemeye devam edecek.