Sunar yükselişe devam ediyor

Sunar Şirketler Grubu’nun bitkisel sıvı yağ üreten şirketi Elita Gıda’nın İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) araştırmasında 23 basamak atlayarak 249’unculuğa yükseldi. Grubun 3 şirketi de Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması (TİM 1000) listesine girmeyi başardı.

İhracat 200 milyon doları aştı

TİM 1000’de Elita Gıda 347’nci, Sunar Pazarlama 818’inci, Sunar Mısır da 885’inci sırada yer aldı. Toplam 6 şirketiyle 200 milyon doları aşan ihracat gerçekleştiren Sunar Şirketler Grubu’nun başarısında önemli unsurun insan kaynağı olduğunu belirten Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, şu yorumlarda bulundu:

Ülkeye bağlılığı güçlendiriyor

“Şirketlerimizin satın almadan imalata, finanstan satışa ve lojistiğe kadar her departmanında görev alan arkadaşlarımızla bu ülkede üretimin artması için çaba sarf ediyoruz. Turquality Marka Teşvik programından faydalanıyoruz. AR-GE Merkezimize devletimizin sağladığı desteklerden yararlanıyoruz. Yaptığımız dev yatırımlarla ithalatını önlediğimiz her bir üründe, AR-GE Merkezimizde ortaya koyduğumuz her yeni üründe, ihracat yaptığımız ülke sayısını her arttırdığımızda, kendi markalarımızı dünyanın dört bir yanında milyonlarca tüketiciyle buluşturduğumuzda, uluslararası yarışmalarda derece aldığımızda hem şirketlerimize hem de ülkemize olan bağlılığı ve sevgiyi güçlendirdiğimize inanıyoruz.”

Sunar Şirketler Grubu’nun üretimi ve ihracatıyla tarıma dayalı sanayide Avrupa’nın en büyüklerinden biri olmayı hedeflediğini kaydetti. Bini aşkın çalışanı bulunan grubun markalarıyla 100’den fazla ülkede ay yıldızlı bayrağı dalgalandırdığını anlattı.

Katma değerli üretim

Grup şirketlerinden Sunar Mısır nişasta, nişasta bazlı ürünler ve polioller, Elita Gıda perakende ile ev dışı tüketime yönelik bitkisel sıvı yağlar imal ediyor. Sunar Özlem un ve yem, NÇS taze ile kuru meyve alanında hem üretim hem de satış yapıyor. Sunar Şirketler Grubu’nun dış ticaret faaliyetleri Sunar Pazarlama şirketi tarafından yürütülüyor. Grubun en genç şirketi Sunar NP ise Türkiye’nin ilk TUV sertifikalı biyobozunur ‘Termoplastik Nişasta’ ve polimerlerini imal ediyor.