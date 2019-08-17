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Sumudica: Fenerbahçe'nin kadro kalitesi tartışılmaz

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Sumudica, sezona hazır olduklarını, Fenerbahçe ile yapacakları maç için sabırsızlandıkları...

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:59
Sumudica: Fenerbahçe'nin kadro kalitesi tartışılmaz

Sumudica, 19 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diledi.

İlk maçlarının Fenerbahçe ile olmasının ayrı bir heyecan kattığını aktaran Sumudica, "Diğer tüm takımlar gibi yaklaşık iki aydır hazırlıklarımızı aralıksız sürdürdük ve artık yeni sezona hazırız. Türk futbolu benim için çok değerli ve eminim ki yine çekişmeli bir sezon yaşanacaktır. Tüm takımlara başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Sumudica, Fenerbahçe maçına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sezonun ilk maçını Fenerbahçe gibi bir ekiple oynayacak olmak gerçekten bizleri sabırsızlandırıyor. Rakibimiz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi ve taraftarlarıyla birlikte özellikle iç sahada inanılmaz atmosfer yaratabiliyorlar. Tabii ki biz de yeni bir takım olmamıza rağmen, lige hazırız ve neler yapabileceklerimizi göstermek için can atıyoruz. Orada güzel bir futbol ortamı bizi bekleyecek ve biz de o ortamda taraflı tarafsız herkese zevk vererek puan veya puanlar alabilmek için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi elbette tartışılmaz, oldukça etkili isimlere sahipler ancak biz de orada önlem almak için değil kendi oyunumuzu oynamak üzere gideceğiz. Futbolcularım onlardan ne istediğimin fazlasıyla farkında, umarım oradan puan veya puanlarla ayrılarak sezona güzel bir giriş yapacağız."

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:59
  1. Fenerbahçe
  2. Gaziantep

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