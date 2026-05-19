Sumud’a saldırı sonrası STK’lardan basın açıklaması

İstanbul Fatih’te düzenlenen basın açıklamasına sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aktivistler katıldı. Basın açıklamasında ilk konuşmayı Filistin’e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptı. 10 Ekim 2025’te imzalanan ateşkes anlaşmasını hatırlatan Kabaktepe, “Bu anlaşma çerçevesinde, günlük 600 yardım tırının Gazze’ye girmesi gerekiyordu. Ama Ekim 2025’ten bugüne geldiğimizde Gazze’ye giren ortalama günlük tır sayısı 40’a 50’lere düştü. Sumud niye geliyor? İşte Sumud bunun için geliyor. Bu gemilerde sembolik olarak ilaçtan gıdaya kadar birçok malzeme var. Bunların ulaşması lazım” dedi.

“Gazze’de günlük 450 ton una ihtiyaç var”

İsrail hükümetinin yalanlara başvurduğunu belirten Kabaktepe, “Haykırdığımız şey şu: Bizim tek amacımız var. İnsani yardım sürecinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi ve ablukanın delinmesi gerektiğini haykırıyor Sumud. Gazze’de günlük 450 ton una ihtiyaç var. Ama en çok girdiği gün bile yarısından daha azı girdi. Sumud insanlık için yola çıktı ve bu amaçla da yoluna devam ediyor. Ey zalim İsrail yönetimi, çocuklara mama götüren, ilaç götüren Sumud gemilerini engellemeyin” dedi.

“İsrail Libya’da çetelere para vererek konvoya saldırtmak istiyor”

İHH Genel Başkanı Av. Bülent Yıldırım, Sumud Filosu’nun yanında ayrıca Gazze için kara konvoyu düzenlendiğini ve konvoyun Libya’da bulunduğunu hatırlattı. Yıldırım, “Orada arabalarımız hareket halinde. Ve İsrail’in bazı çetelere para vererek, kara konvoyuna saldırtma girişiminden haberdar olduk. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Çeteleri harekete geçiriyorlar. Kara konvoyunda vatandaşı olan bütün ülkeler, sorumluluk sahibisiniz. Sizler de bu çeteciliğe karşı çıkın. İnsani yardım yola çıkıyor. Cenevre Sözleşmesinde verilen hakları, uluslararası hukukun vermiş olduğu hakları kullanıyorlar. İnsanlar hayatlarını ortaya koyuyorlar. Bu sözleşmelere imza atan devletler siz neredesiniz? Niçin müdahale etmiyorsunuz? Libya’ya da çağrıda bulunuyorum. Devlet olarak bu insanları korumak zorundasınız. Bu insanların kılına zarar gelirse bundan siz sorumlusunuz. ‘Eşkıyalar geldi müdahale etti, haberimiz yok’ deme şansınız yok” ifadelerini kullandı.

“Yeni gemiler gelecek”

Sumud gemilerinin Akdeniz’de ilerlediğini belirten Yıldırım, “Barış Konseyindeki ülkelere diyoruz ki, attığınız imzanın arkasında durun. Günlük 600 tır içeri girecek diye anlaşma yaptınız. Filonun hareketini bütün dünya gözlemek zorunda” dedi. İsrail yönetimine seslenen Yıldırım, “Biz İsrail’in ne kadar terörist olduğunu biliyoruz. Siz çocuk öldürüyorsunuz, siz kadın öldürüyorsunuz. Masum insanları öldürüyorsunuz. Dünyayı kandırma şansınız yok. Gemilere izin verin. İzin vermezseniz yeni gemiler geliyor. Zannediyorsunuz ki bu gemileri durdurursak enerjileri tükenecek. Bir kez daha görüldü ki bu gemilerin sayısı 300’e çıksa hiç durduramayacaksınız. Yeni gemiler gelecek, belki 300 gelecek, belki daha fazla gelecek. Araba konvoylarını tekrar organize ediyoruz. İsrail ablukayı kaldırmalı, yardım girişlerini engellememeli” dedi.

“Gazze’de ateşkes yok”

Global Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Nadir El-Nuri, “Şu anda şahit olduklarımız Gazze’de son 3 yılda yaşananların sadece küçük bir örneği. Gazzeli insanlar son üç yıldır birçok şeye erişemiyorlar ve biz de bir kıyıma şahitlik ettik. Şimdi sözde bir ateşkesten bahsediliyor. Gazze Şeridi içerisinde aile üyelerim var, size şunu söyleyebilirim ki ateşkes falan yok. İnsanlar ablukaya maruz kalıyor ve dışarı çıkışları ya da içeri malzeme girişi yasak” dedi.

“Abluka kalkana kadar mücadele vermeye kararlıyız”

Özgürlük Filosu Koalisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ann Wright da, “Bizler dünyaya Gazze’de soykırımın devam ettiğini hatırlatmak istiyoruz. Bu sebeple, 54 gemi, 45’i aşkın ülkeden 400’ü aşkın katılımcı, siyonist varlığın ablukasını kırmaya çalışıyorlar. İsrail’in deniz ablukasını kırma girişimi yeni başlamadı 18 yıldır devam eden bir çaba bu. Filistin’deki abluka kalkana kadar bizler bu mücadeleyi vermeye kararlıyız” diye konuştu.

“Filonun arkasında yüz binler var”

Global Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Tekocak ise, “Bu filo sadece insani yardım taşımıyor. Bu filo Gazze’de soykırıma uğrayan Filistin halkına umut da taşıyor. Bu filonun arkasında on binler, yüz binler, dünyanın vicdanlı insanları var” şeklinde konuştu.

Global Sumud Filosu Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ayçin Kantoğlu da, “Arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.

Basın açıklaması, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.