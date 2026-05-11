Sumud Kara Konvoyu Gazze’ye doğru hazırlanıyor: 30 ülkeden aktivistler Libya’da toplanıyor

Gazze’deki İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkmaya hazırlanan Sumud Konvoyu’na katılan 30 ülkeden aktivist, Libya’nın Zaviye kentinde bir araya gelmeye başladı.

Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere dahil 30 ülkeden Sumud aktivistleri başkent Trablus'un 40 kilometre batısındaki Zaviye kentinde, Gazze'ye doğru yola çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Doktor, hemşire, sağlık görevlisi, akademisyen, mühendis, gazeteci ve farklı mesleklerden yaklaşık 300 aktivist, konvoya katılacak diğer aktivistlerin tamamlanmasını bekliyor. Konvoy hazırlıklarını bitirince Libya ve Mısır üzerinden Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

30 ÜLKEDEN 500 AKTİVİST VE 50 TIR İNSANİ YARDIM MALZEMESİ

Uluslararası Sumud Konvoyu Libya Organizatörlerinden Ahmed Ganiyye, verdiği röportajda, çeşitli ülkelerden konvoya katılacak yaklaşık 300 aktivistin Zaviye kentine ulaştığını söyledi.

Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Türkiye, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya, İngiltere dahil çok sayıda ülkeden 500 aktivistin konvoya dahil olmasını beklediklerini aktaran Ganiyye, listelerdeki isimler ve hazırlıklar tamamlanınca konvoyun yola çıkacağını ifade etti.

Konvoyun amacının Gazze'de İsrail saldırıları altındaki Filistinlilere yardım malzemesi ulaştırmak olduğunu vurgulayan Ganiyye, "Gıda ve ilaç içeren en az 50 yardım tırımız var. Bu 50 tırın 20'sinde de mobil evler bulunuyor." dedi.

Libya'nın doğusundaki ve Mısır'daki yetkililerle irtibatta olduklarını kaydeden Ganiyye, Libya ve Mısır Kızılayı ile de koordine olduklarını paylaştı.

Hazırlıkların tamamlanmasının birkaç gün sürebileceğini aktaran Ganiyye, konvoyun amacının yardım malzemesi ulaştırmak olduğunu, geçeceği ülkeler için hiçbir tehdit oluşturmadığını ve tüm hazırlıklar bitince kafilenin hareket edeceğini kaydetti.

