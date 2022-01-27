Sumak nedir, faydaları nelerdir? Sumak çayı tarifi

Sumak, sumak ağacı olarak da bilinen Rhus bitkisinin meyvelerinden elde edilen bir baharat türüdür.

Sumak nedir?

Sumak, antep fıstığı ailesine dahil olan bir bitkidir. Sumak baharatı, bu bitkinin kırmızı renkli çekirdek yapıdaki çiçeklerinin öğütülmesi sonucunda oluşur. Sumak ağacı, ince yapılı olmasına rağmen boyu 3 metreye kadar çıkabilir. Yeşil ve ince yapraklarıyla çalı görünümündeki sumak bitkisinin üzerinde, top salkım şeklindeki kırmızı meyveleri, birer süsü andırır. Sumak yaprağı her mevsimde yeşil renklidir.

Sumak faydaları nelerdir? Sumak ne işe yarar

Sumak lezzeti kadar sağlığa olan faydalarıyla da ön plana çıkar.

İçinde yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan bulunur.

Kansere karşı korur.

Sindirim sistemini düzenler. Hazımsızlığı giderir.

Mide problemlerini iyileştirir.

Sumak, diş eti bakımını yapar. Anti bakteriyel içeriği sayesinde ağız yaralarına iyi gelir.

Boğaz ağrılarını hafifletir.

Ateş düşürür.

Sumağın kazaların yaşanması durumunda kanamaları durdurma özelliği bulunur.

İdrar kaçırma sorunlarına iyi gelir.

Kan şekerini dengeler.

İştah açar.

Sumak cilde faydaları açısından da dikkat çeker. Suyu tonik olarak kullanıldığında sivilceleri ve sivilce lekeleri üzerinde etkilidir. Cilde taze ve parlak bir görünüm verir.

Sumak çayı tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler sadece 1 yemek kaşığı kurutulmuş sumak ve 1 bardak kaynar sudur. Bir sürahiye atılan kaynar suyun içine 1 yemek kasığı sumak katılır ve 10 dakika dinlendirilir, ister sıcak ister soğuk aç karına tüketilir.

Sumak Suyu

Kendine özel bir aroması olan sumak bitkisinin suyu da oldukça faydalıdır. Sağlık açısından tüketilmesi gereken sumak suyundan alternatif tıp alanında da sıklıkla yararlanılır.

Sumak suyunun faydaları nelerdir?

Mide problemlerinin önlenmesinde etkilidir.

Ağız yaralarına iyi gelir.

Düzenli olarak sumak suyu içmek hazımsızlığı önler.

Cildin korunmasına ve kendini yenilemesine yardımcı olur.

Kalbi destekler.

Karaciğeri korur.

Kolesterolü düzenler.

Cildi koruyucu özelliği bulunur.

Cilt sorunlarının tedavisinde kullanılabilir.

Sumak suyu nasıl hazırlanır?

Sumak suyunu hazırlamak son derece kolaydır. Bir çay bardağı kaynamış su içerisine bir tatlı kaşığı sumak ekleyin. Daha sonra beş dakika dinlenmeye bırakın. Sonrasında süzerek içebilirsiniz. Bu su içerisine birkaç damla kekik yağı damlatarak da tüketebilme imkanınız bulunur. Çekilmemiş sumağı kaynatıp süzdükten sonra da içebilirsiniz.

Sumak zayıflatır mı?

Kilo vermek isteyenler ve diyet yapanlar için sumakla zayıflama hızı artırılabilir. Sumağın içerdiği etken maddeler toksinlerin atılmasını sağlar. Metabolizmayı hızlandırır ve kan şekerini dengeler. Böylece diyet yapılan dönemlerde bir anda ortaya çıkan şeker krizlerinin yaşanmasını azaltır. Kan şekerini ayarlaması ve açlık krizlerini engellemesi için yoğurt ile karıştırılarak yapılan sumak kürü de uygulanabilir. Bu kürün her gün düzenli tüketilmesi sumak diyeti olarak da adlandırılır. Sumağın kilo vermeye yardımcı özelliği bulunur. Fakat tek başına sumak kullanarak kilo vermek mümkün değildir.