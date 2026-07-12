Miçotakis’i yamultan Mehter’in sebebi 2017’ye dayanıyor

Özellikle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giriş yaptığı sırada çalınan "Ceddin Deden" marşının arkasındaki tarihi ve diplomatik şifreler ortaya çıktı. Sıradan bir tören müziği olmanın çok ötesinde anlamlar taşıyan bu hamlenin perde arkasını, KKTC Dışişleri Bakanlığı Basın Danışmanı, Gazeteci-Yazar Züleyha Karaman Halkın Sesi Gazetesi’ndeki köşe yazısında anlattı.

"CEDDİN DEDEN" TESADÜF DEĞİL: ATALAR HATIRLATILDI

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Külliye'ye adım attığı an yankılanan "Ceddin Deden" marşı, doğrudan iki ülkenin ortak tarihine ve atalarına bir gönderme niteliği taşıyor. Marşta geçen tarihi vurgularla, Türk milletinin köklü geçmişi ve ecdadının Akdeniz ile Ege'deki sarsılmaz ayak izleri diplomatik bir dille muhatabına hatırlatılmış oldu.

DOĞU AKDENİZ ŞİFRESİ: 2017 BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GÖNDERMESİ

Seçilen marşın en kritik diplomatik mesajı ise 2017 yılında Doğu Akdeniz’de yaşanan bir krize dayanıyor. Dönemin sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, Kıbrıs açıklarında faaliyet gösterirken Yunan unsurları tarafından taciz edilmek istenmişti.

O dönem gemi personeli, telsiz frekanslarını açarak kendilerini engellemeye çalışan Yunan fırkateynlerine ve bölgedeki unsurlara yüksek sesle "Ceddin Deden" marşını dinletmiş, geri adım attırmıştı. Beştepe’deki karşılama, Akdeniz’deki Türk egemenliğinin ve o tarihi duruşun unutulmadığını gösteren açık bir ilan oldu.

“TÜRK’ÜN İRADESİ”

KKTC Dışişleri Bakanlığı Basın Danışmanı, Gazeteci-Yazar Züleyha Karaman Halkın Sesi Gazetesi’ndeki köşe yazısında bu konuya değindi.

Karaman’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

İşte Ankara’daki bu sahne, hafızaları, Kıbrıs’ta 2017’de yaşanan tarihi bir olaya götürdü.

Ne mi olmuştu?

Yıl 2017, aylardan Mayıs.

Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi, Kıbrıs açıklarında sismik arama yaparken, Rum yetkililer, telsizden, sözde “münhasır ekonomik alan ihlali” iddiasıyla, faaliyeti durdurma uyarısı yapmıştı. Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi’nin mürettebatı ise telsizden Rumlara “Ceddin Deden” Mehter marşını dinleterek yanıt vermiş, o anlar kameraya da yansımıştı. Sözsüz bir diplomasiyle, Barbaros’tan sadece Mehter Marşı dinletilerek egemenlik vurgusu yapılmış, kararlılık gösterilmişti.

Tarihimiz kadar eski olan mehter (Mehteran) neden mi sadece marş değildir; hem diplomatik hem de psikolojik bir mesajın müzikle nasıl verilebildiğini zaman ve mekan ayırmadan gösteriyor. Ankara’da NATO liderlerine çalınan Mehter Marşı ile 2017’de Kıbrıs açıklarında telsizden dinletilen “Ceddin Deden” aynı mesajı veriyor: Türk’ün iradesi, kararlılığı ve tarih bilinci.

Mehter davula vurur, notayı çalar, NATO da dinler!