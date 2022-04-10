Sulu köfte nasıl yapılır? Sulu köfte tarifi
Sulu köfte için hangi malzemeler gerekli? İftar için pratik olduğu kadar kolay bir tarif arayanlar 'Sulu köfte nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, sulu köfte için hangi malzemeler gerekli?
Ramazan ayı boyunca pek çok kişi “İftara ne pişirsem?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, iftar için sulu köfte nasıl yapılır?
Sulu köfte tarifi
Malzemeler:
- 200 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 3 adet patates
- 1 adet havuç
- 2 yemek kaşığı ince bulgur
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı un
- 2-3 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
Sulu köfte nasıl yapılır?
Bir kaseye kıyma, bulgur, sarımsak ve baharatları alıp yoğurun.
Köfteleri küçük toplar halinde şekillendirin. Yaklaşık 15-20 dakika köfteleri buzdolabında dinlendirin.
Dolaptan çıkardığınız köfteleri güzelce una bulayın.
Soğanları doğrayıp yağda kavurun.
Soğanın ardından salçayı ekleyin.
Küp küp doğradığınız patates ve havuçları ekleyin.
Patateslerin üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyin.
Su kaynayınca köfteleri ve tuzu ekleyin.
Ocağın altını kısın ve yemeği pişmeye bırakın.
Afiyet olsun.