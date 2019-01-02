0553 313 94 23

Sultangazi'de yangın! Anne ve 4 çocuğu kurtarıldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan anne ve 4 çocuğu itfaiyenin çabalarıyla kurtarıldı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:11
Sultangazi'de yangın! Anne ve 4 çocuğu kurtarıldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangının dumanı tüm apartmanı sardı.

Alt katlardaki vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, binanın 4’üncü katındaki anne ve 4 çocuğu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla kurtardı. Kurtarılan anne ve çocukları birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Yangından kurtarılan küçük çocuğun annesine “Anne tabletime bir şey olmaz dimi” diyerek ağladığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar da o anları meraklı bakışlarla izledi.

İtfaiyenin başarılı çalışmasıyla yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

Yangında çok korktuklarını söyleyen anne Hanife Döver, “İlk önce bağırma sesi geldi. Koştuk baktık kapıya duman doluyor içeriye. Çocuklarım, hepimiz içerideydik. Dışarı çıkamadık bir daha. Aşağı inmek istedik ama inemedik. Dumandan dolayı inemedik. Çocuklarım iyiler. Biraz küçüğü korktu ama iyiler. Korktuk tabi. Korkmaz mı insan” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:11
  1. İstanbul
  2. Sultangazi
  3. Cebeci mahallesi
  4. yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'deki sağlık hizmetlerinin "aksayabileceği" uyarısı
    1. Gazze'deki sağlık hizmetlerinin..
    2. Faranjit nedir?
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    4. "Geleceğin Sınıfını Tasarlama İş..
    5. Deri mobilya bakım ister
    6. Cengiz Ünder'in seçim paylaşımı olay..
    7. Fenerbahçe Volkan Demirel kararını..
    8. Boğaz tahrişine pratik çözümler
    9. Ersun Yanal: Hep birlikte başaracağız
    10. Son iki ay! Türk futbolunun iki köklü..
    11. Körfez'in tarihinde bir ilk: O ülke..
    12. Sultangazi'de yangın! Anne ve 4 çocuğu..
    13. Deri mobilyanın kalitelisi ‘nubuk’
    14. O sürücü valiyi isyan ettirdi! 'Bize..
    15. Ali Koç büyük çaba sarf etti! Yıldız..
    16. ABD'den İran'a 9 ayda bin 879 kişi..
    17. Üniversitede silah sesleri!..
    18. Ayağına olta ipi dolanan ördeği..
    19. ABD'li komutanlar Marmaris'te..
    20. Masallar çocuk için çok önemli
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün