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Sultangazi'de sopayla, liseli gencin kafatasını parçaladılar!

Sultangazi’de aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu bir grup saldırgan başka bir lise öğrencisini kemer ve sopalarla öldüresiye dövdü, dayak yiyen gencin kafatası parçalandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:41
Sultangazi'de sopayla, liseli gencin kafatasını parçaladılar!

Olay, İstanbul Sultangazi 'de meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp arkadaşlarıyla bir internet kafeye giden lise öğrencisi Ensar Kurt (15), bir grup saldırgan tarafından öldüresiye darp edildi. Kendinden yaşça büyük kişilerin de olduğu saldırganlar tarafından kemer ve sopayla darp edilen Ensar Kurt’u arkadaşları kurtardı. Hastaneye kaldırılan Kurt’un kafatasında kırık olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan 15 yaşındaki lise öğrencisinin kafatasından 2 adet kemik parçası çıkarıldı. Doktorlar darbenin biraz daha derine alınması durumunda Ensar Kurt’un kurtulma şansının olmadığını ifade etti.

Kameralara yansıdı

Aralarında lise öğrencilerinin bulunduğu bir grup tarafından öldüresiye dövülen Ensur Kurt’un adeta ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir grup öğrencinin kavga ettiği, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu görülüyor. Bu sırada bir genç belindeki kemeri çıkarıp çocuğa defalarca vuruyor. Yoldan geçen bir kadın da gençleri ayırmaya çalışıyor ve sonrasında arkadaşlarının ayırarak uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

 “Kafama kemerle vurduktan sonra ben kafamı eğdim”

İnternet kafeden çıktıklarında saldırganların ellerinde kemer ve sopalarla beklediklerini söyleyen Ensar Kurt, “Biz internet kafeden arkadaşlarla çıktık. Çocuklar kafalarını uzattı ‘Buraya gel, konuşacağız’ dedi. Ben gittim. Çocuklar toplanmış ellerinde kemer, sopalarla falan bekliyorlardı. Kavga olacağını anlamıştım. Arkadaşlarım o ara gidiyorlardı. Onlara siz gidin dedim. Benim yanımda Ramazan bir de Enes diye bir arkadaşım kaldı. 3 kişiydik. Çocuklardan birisi yanıma geldi bana ‘Gel yukarı’ dedi. Götürecekti beni yukarı. Artık orada ne yapacaklardı bilmiyorum. Geldi çocuk omzumu tuttu. Biraz aşağı doğru omzumu eğince hepsi birden saldırmaya başladı. Orada kafama kemerle vurduktan sonra ben kafamı eğdim. Çocukların hepsi üzerime çullandı” diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlattı

“Kırık kemikleri çıkardılar”

Ameliyat olan ve bir hafta hastanede kaldıktan sonra evinde tedavisine devam edilen Enes Kurt, “Abisi geldi arkadan. Abisi kafama vurunca ben bayılacak gibi oldum. Çocuğu abisi aldı, gitti. Sonra biz de hastaneye geçtik. Orada dikiş atıldı. Ondan sonra fizik tedavi hastanesine gittik. Ameliyat oldum. Bir hafta hastanede kaldım. Şimdi 10 günlük rapor verdiler evde dinlenmem için. Tekrardan hastaneye gideceğim 10 gün sonra. Eğer tekrar tedavi gerekiyorsa rapor alacağım tekrar. Ameliyat sırasında kafamdan kırık kemikleri çıkardılar” şeklinde konuştu.

 “Hastaneye götürdüğümde ölüm riski var dediler”

 Oğlunu dövenlerin arasında 30 yaşında saldırganların da olduğunu öne süren baba Mehmet Kurt, “Oğlum okul dönüşü internet kafeye giriyor. Oyun oynuyorlar. Oyunları bitiyor. Dışarı çıktıklarında o mahalledeki gençler bunları kameraların olmadığı yere çekiyorlar. Orada kafalarına sopayla, kemerle vuruyorlar. Benim oğlum orada yere yığılıyor. Benim çocuğum 15 yaşında. Orada vuranların arasında 18 var, 25 var, 30 yaşında adamlar var. İnanılır gibi bir şey değil. Ben oğlumu hastaneye götürdüğüm zaman ölüm riski var dediler. Benim nevrim döndü” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 10:41
  1. İstanbul
  2. internet kafe
  3. kafatası
  4. darp

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