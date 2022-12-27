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Gündem Sultangazi'de Sarıkamış anması! Caddelerde tekbir sesleri yankılandı
Gündem

Sultangazi'de Sarıkamış anması! Caddelerde tekbir sesleri yankılandı

İstanbul Sultangazi'de Sarıkamış Şehitlerinin anısına yürüyüş düzenlendi. Meşalelerle aydınlanan ilçenin caddeleri tekbir sesleri ile yankılandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 13:40:00 -
Sultangazi'de Sarıkamış anması! Caddelerde tekbir sesleri yankılandı

Sultangazi Kaymakamlığı, Sultangazi Belediyesi ve Sarıkamış İsisu Karaurgan Köyleri Derneği tarafından Sarıkamış Şehitlerinin anısına yürüyüş düzenlendi.

Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlik meşaleli yürüyüş ve Kızılay'a kan bağışıyla devam etti. Kars Sarıkamış İsisu Karaurgan Köyleri Dernek binasının önünden başlayan yürüyüş, Sultançiftliği Merkez Camii’nin önünde son buldu. Yürüyüşe genç- yaşlı, yüzlerce Sultangazili katıldı. Asker üniformaları giyerek Sarıkamış Şehitlerini temsil eden çocuklar ve gençler kortejin önünde yürüdü. Meşalelerle aydınlanan Sultangazi caddelerinde tekbir sesleri yankılandı.

Kızılay’ın program kapsamında düzenlediği Kan Bağışı Kampanyası gün boyu devam etti. Şehitlerin ruhuna okunan dualar ve düzenlenen Mevlid programıyla etkinlik sona erdi.

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