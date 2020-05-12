Sultangazi’de korona virüs sonrasına hazırlık

Korona virüs nedeniyle ilçedeki tedbirleri üst seviyeye çıkaran Sultangazi Belediyesi, bir yandan da cadde, sokak ve yeşil alanları vatandaşların evlerinden çıkacağı günler için hazırlıyor. İlçe genelindeki yeşil alanların bakımı yapılırken, parklarda da onarım ve bakım çalışmaları devam ediyor.

Korona virüs salgınının önüne geçmek için yapılan ‘evde kal’ çağrıları yanıt buldu. Büyük küçük herkes zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak evlerinde vakit geçiriyor. Sultangazi Belediyesi, korona virüs salgını sonrası herkesin dışarı çıkacağı, cadde, sokak ve parkları dolduracağı günler için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Tüm yeşil alanların bakımı titizlikle yapılırken, bitkilendirme ve çiçek dikimi çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Parkların bakım, onarım ve tadilat çalışmaları devam ederken, oyun grupları da kontrol ediliyor.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, sosyal yaşam alanlarının kalitesini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Dursun, “Salgın tehlikesi ortadan kalkarak günlük yaşam normale döndüğünde, vatandaşımız yine sokaklarda ve parklarda dilediğince vakit geçirsin diye bizler bakım çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

“Rehavete kapılmayalım”

Başkan Dursun, korona virüs vaka sayısının düşmesiyle vatandaşı rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Başkan Dursun, “Rehavete kapılarak tedbiri elden bırakmayalım. Aksi takdirde aylardır yapılan bütün çalışmalar boşa gidecektir. Sizlerden ricamız, bu süreç geçene kadar mümkün olduğunca evlerinizde kalmanız ve sosyal izolasyonu sağlamanız” dedi.