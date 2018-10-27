THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Sultangazi'de 3 katlı binada yangın!

İstanbul Sultangazi'de bulunan 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

27 Ekim 2018 Cumartesi 12:24
Sultangazi'de 3 katlı binada yangın!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan İsmetpaşa Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çatı katını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir baba ve kızının yanan evden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 12:24
  1. İstanbul
  2. Sultangazi
  3. yangın
  4. söndürme çalışmaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belirlenen aday ben merkezli değil biz merkezli olmalı
    1. Belirlenen aday ben merkezli değil biz..
    2. Ersan İlyasova, takımını galibiyete..
    3. Dünyayı karartanlar
    4. Kızına tren çarpan anne acı haberi..
    5. Gözden düşen Loris Karius, kızağa..
    6. Pornografi genç dimağları mahvediyor!
    7. AYM’den Hizbut Tahrir dâvâsında..
    8. Sözcü’den Diyanet’e “siyaset konuş”..
    9. Birleşik Krallık gözünü Türkiye'ye dikti
    10. Bu sezon Türkiye'yi Galatasaray..
    11. 28 Şubat mağdurlarını serbest bırakın
    12. Sultangazi'de 3 katlı binada yangın!
    13. Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Büyük..
    14. İsrail ve Filistin arasında ateşkese..
    15. Yeni havalimanıyla birlikte bağlantı..
    16. ABD'ye rest çeken Çin'den Türkiye'ye..
    17. Sağlık Bakanlığı harekete geçti!..
    18. Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla bir araya..
    19. Macron'dan F-35 kararına tepki: Satın..
    20. Erdoğan, ‘Artık Münbiç’te..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri