Sultangazi'de 3 katlı binada yangın!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan İsmetpaşa Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çatı katını sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir baba ve kızının yanan evden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...