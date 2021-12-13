Alparslan: Büyük Selçuklu dizisini her hafta pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayımlanıyor. Diziyi izleyenler ise tarihi olay ve karakterler hakkında araştırma yapıyor. Son olarak Tuğrul Bey’den sonra Selçukluların başına kimin geçtiği araştırılmaya başlandı.

Sultan Tuğrul’dan sonra Selçuklunun başına kim geçti?

Tuğrul Bey 995'te Horasan'da dünyaya geldi. Tuğrul Bey, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve ilk sultanıdır. Tuğrul Bey'in çocuğu olmadığı için vefatının ardından yerine yeğeni geçmiştir.

Tuğrul Bey 4 Eylül 1063 tarihinde İran'ın Rey kentinde vefat etmiş ve yerine yeğeni Alp Arslan geçmiştir. Tuğrul Beyin mezarı Tuğrul Kulesi'ndedir.