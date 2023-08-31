Sultan sarması (Kırılmadan sarılan) 40 yıllık geçmişi bulunan, komşu çatlatan tarifi nasıl yapılır? Türkiye'de meşhur
Sultan sarması tarifi yapmak için sultan sarması tarifi, nasıl yapılır? Bu kez keşfi yaptığınızda komşu çatlatan hamarat gelin olacaksınız. Türkiye’nin konuştuğu uzun yıllardır sevilen sultan sarması yiyen pastaneden alınmış sanıyor…
Sultan Sarması (Kırılmadan Sarılan) Tarifi İçin Malzemeler
100 gram teremyağı
2 su bardağı hindistan cevizi
4, 5 su bardağından bir parmak fazla süt
1 su bardağı şeker
1 su bardağı un
2, 5 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
1 su bardağından bir parmak eksik süt
1 paket krem şanti
Sultan Sarması (Kırılmadan Sarılan) Tarifi Nasıl Yapılır?
Önce tepsiyi teremyağı ile yağlayıp hindistan cevizini yayalım.
Süt, un, şeker kakaoyu karıştırıp çırpalım pişirelim.
Ocaktan alınca teremyağı ve vanilyayı ekleyelim.
Yağ eriyinceye kadar karıştıralım tepsiye ince bir tabaka halinde dökelim düzeltelim iyice soğuduktan sonra kremsantiyi 1 su bardağından bir parmak eksik süt ile çırpalım.
Soğumuş muhallebinin üstüne sürelim.
Üstüne isteğe bağlı ceviz içi ve damla çikolata serpelim.Buzdolabında 2 saat daha bekletelim.
Sonra önce ortadan keselim. Sonra o yarımları 4 e bölelim bol bir şekilde rulo yapalım afiyetle.
Kadın - Aile
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