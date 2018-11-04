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Sultan II. Abdülhamid'in mirası perişan halde! Tinerci ve yağmacıların uğrak mekanı

Ulu Hakan Sultan II. Abdülhamid tarafından İstanbul Arnavutköy’de yaptırılan 127 yıllık tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi restore edilmeyi bekliyor. Kaderine terk edildikten sonra madde bağımlılarının ve yağmacıların uğrak noktası haline gelen ve yakın zamanda içerisi tamamen temizlenen tarihi hastane havadan görüntülendi.

04 Kasım 2018 Pazar 11:30
Sultan II. Abdülhamid'in mirası perişan halde! Tinerci ve yağmacıların uğrak mekanı

Kanal İstanbul planlamasının güzergahında bulunan ve 3. havalimanının açılmasıyla birlikte İstanbul’un merkezi noktalarından biri haline gelen Hadımköy’de tarihi hastane restore edilmeyi bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünyanın Son Hükümdarı’ şeklinde nitelendirdiği Sultan II. Abdülhamid’in mirası askeri hastane ayakta kalmaya çalışıyor.

Arnavutköy Hadımköy’de 1887 yılında yapımına başlanılan ve 1891 tarihinde tamamlanan hastane II. Abdülhamid Han tarafından açılarak hizmet vermeye başladı. 19. yüzyıl askeri mimari örneklerinden biri olan hastane farklı dönemlerde tahliye hastanesi, kışla ve revir olarak birçok açıdan hizmet verdi. Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Çanakkale Savaşları sırasında önemli görevler üstlenen tarihi hastane Cumhuriyet döneminde de işlevine devam etti. 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet veren yapı, daha sonra 2012 yılına kadar Kuvvetleri Komutanlığı bağlı olarak inzibat merkez karakolu olarak kullanıldı. 2012 yılından sonra ise adeta kaderine terk edilen 127 yıllık tarihi yapı, madde bağımlıları ve yağmacıların hedefi haline geldi.

Tarihi hastanenin içi temizlendi ancak hala tehlike altında

II. Abdülhamid’in mirası olan ‘Hadımköy Askeri Hastanesi’ kablolardan, demir borulara, peteklerden kapılara kadar içerisinde hemen her parçası sökülmüş ve camları kırılarak yağmalanmıştı. Geçtiğimiz günlerde içerisi temizlenen ve duvarlarında bulunan yazıları silinen hastane temiz bir görüntüye kavuştu.

Osmanlı’dan yadigar tarihi askeri hastane havadan görüntülendi

Yeşillik alanın ortasında yüksek duvarlarıyla tarihe meydan okuyan yapı görenleri kendisine hayran bırakıyor. 127 yıllık Osmanlı yadigarı olan Hadımköy Askeri Hastanesinin havadan görüntüsü tarihi gözler önüne sererken yapılan çalışmalar sonrası iç yapının temiz görüntüsü dikkat çekti.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:30
  1. İstanbul
  2. Çanakkale
  3. Hadımköy Askeri Hastanesi
  4. Sultan 2. Abdülhamid Han
  5. Osmanlı Mirası
  6. tarihi hastane
  7. restorasyon çalışmaları
  8. Osmanlı mirası perişan halde
  9. tarihi yapı kaderine terk edildi
  10. Tinercilerin ve yağmacıların uğrak mekanı
  11. Skandal

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