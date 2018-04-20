Sultan Abdülmecit'in fermanı kurtarıldı

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 1 aylık teknik ve fiziki takibin ardından büyük operasyon düzenledi.

Fatih, Kadiköy, Bayrampaşa ve Kartal'da yapılan baskınlarda 6 şüpheli yakalanırken, operasyonda yurt dışına kaçırılmaya çalışılan, M.Ö 2500 yıllarına denk gelen Lidyalılara ait 11 altın, Tunus ve Cezayir bölgesine ait törende arkeolojik eserler, Sultan Abdülmecit dönemine ait Grekçe yazılmış ferman, Greek dönemine ait 2200 yıllık kraliyet ailesini günlük malzemeleri, 87 adet Büyük Selçuklu, Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait İslami motifli kazanlar, siniler, şehzade kalkanları ve Ürdün, Suriye bölgesine ait değerli taşlar ve arkeolojik eserler ele geçirildi.

Ele geçirilen eserlerin tamamı, İstanbul Arkeoloji ve Türk İslam Eserleri Müze Müdürlüklerine incelenmek üzere teslim edildi.