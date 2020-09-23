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Gündem Süleyman Soylu'yu isyan ettiren olay! "Hadi gitsin de bir polisimiz bulsun"
Gündem

Süleyman Soylu'yu isyan ettiren olay! "Hadi gitsin de bir polisimiz bulsun"

Bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lojmanların önemine vurgu yaptı. Soylu, "Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım." dedi. Amirlere de talimat veren Bakan Soylu, kiralık evlerin zor bulunduğu yerlere tayin olan polislere yardımcı olunmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:49:00 -
Süleyman Soylu'yu isyan ettiren olay! "Hadi gitsin de bir polisimiz bulsun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen "İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Soylu, lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisinde bulundu.

"Bazı yerler var kiralık ev bulabilmek mümkün değil" diyen Süleyman Soylu, "Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun parayla bakalım" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyor"

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili o açıklaması:

"Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Yani sadece mesele Doğu ve Güneydoğu değil. Ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Bu kira meselesi sebebiyle, İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar. Bir daha söyleyeyim mi? Ve netice itibariyle İstanbul'a tayin ediyoruz. Ama 'ben gitmek istemiyorum' diyor. Biz bunların her birini teker teker yönetmeye çalışıyoruz."

Soylu'dan amirlere talimat

Amirlere de talimat veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kiralık evlerin zor bulunduğu yerlere tayin olan polislere yardımcı olunmasını istedi.

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