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Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına cevap!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, pasaport yenileme talebinin terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle geri çevrildiği yönündeki açıklamasına cevap verdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:20
Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına cevap!

İnternethaber'i ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, pasaport yenileme talebinin terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle geri çevrildiği yönündeki açıklamasına cevap verdi.

Açıklamalara açıklık getiren Süleyman Soylu şunları söyledi:

"Zaten pasaportunu almış”

"Bir seçim stratejisi. 1 yıl önceki olay. Müracaat ediyorsunuz randevu alıyorsunuz, 3-4 gün içinde evinize geliyor. Bizim öyle bir işlemimiz yok öyle bir değerlendirmemiz yok. Benim her söylediğimden bir maraza çıkartıyor. 6'sında müracaat emiş. 12'sinde almış. Sivas olaylarından kalma bir işlemse bilemiyorum. Bu da pasaport almasına engel bir durum değil, zaten pasaportunu da almış."

Nüfus Müdürlüğü'nden açıklama

Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz sistemlerinde Sayın Karamollaoğlu'na ilişkin herhangi şerh ve kayıt söz konusu olmayıp, kişinin 6 Temmuz 2018 tarihinde başvurusu üzerine adına 13 Temmuz 2018-10 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli diplomatik pasaport düzenlendiği, 12 Temmuz 2018 tarihinde kendisine teslim edildiği ve pasaportunun aktif olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Karamollaoğlu'nun iddiası neydi?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra gittiği nüsuf müdürlüğünde, terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle pasaport yenileme talebinin geri çevrildiğini söylemişti.  Temel Karamollaoğlu şöyle konuşmuştu:

"Nüfus müdürü 'Size pasaport veremeyiz, isminizin karşısında terörle iltisaklı diye bir ifade var' dedi. Şok oldum. Nüfus müdürünün söylediği 'Biz bu konuları soramıyoruz, bu tarzdaki şerhleri de biz düşmüyoruz, ancak böyle bir şey olduğu zaman size pasaport verme imkanına sahip değiliz.' Adam çok üzüldü. Bu nereden kaynaklanıyor diye birkaç yere sorunca 15 gün içinde bu şerhi kaldırdılar, ben de pasaportumu aldım. Benim gibi aynı durumda olan 170 bin kişi var. Bu iş nereye geldiğimizin de işareti. Bunu İçişleri Bakanlığı koyuyor, bu şaka değil ki. Bunu koymakta tereddüt etmiyor. Allah sonumuzu hayretsin."

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:20
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  2. İnternethaber
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  5. seçim stratejisi
  6. pasaport
  7. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
  8. Twitter

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