Süleyman Soylu'dan Meral Akşener açıklaması: Biz ona hiç güvenmezdik...

Aydın'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için, "Ben onunla siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik." dedi. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, "Kiminle bir araya geldiyse satmıştır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da Atatürk Meydanı'nda toplu açılış töreninde kalabalığa seslendi.

Bakan Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında da konuştu.

"Akşener'e hiç güvenmezdik"

Yaptığı konuşmada 'Akşener ile siyaset yaptım' diyen Bakan Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Doğru Yol'da onunla siyaset yaptım. Biz ona hiç güvenmezdik. Doğru Yol'da Tansu Çiller'i sattı. AK Parti'nin kuruluşunda AK Parti'ye geldi, orada da Tayyip Erdoğan'ı sattı 1 günde. Sonra MHP'ye gitti Devlet Bahçeli'ye. Bir günde Milliyetçi Hareket Partisi'ni sattı. Şimdi de altılı masayı devir devir döndürüyor. Hangi gün satacağım diye bekliyor.”

"Kiminle bir araya geldiyse onu satmıştır"

Yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından da paylaşan Bakan Soylu şunları yazdı:

"Meral Akşener, kimle bir araya geldiyse onu 'satmıştır', hiç güvenilmez... PKK ile anlaşacaksın diye, yıllardır bu ülkenin birliğini beraberliği için canını feda eden Polisimize, askerimize "kan dökücü" dersen, bu Millet iki cihanda da senden hesabını sorar..."