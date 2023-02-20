Süleyman Soylu: Yıkım olduğu bilgisini aldık! Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde iki deprem! Son dakika

Hatay’da akşam saatlerinde Defne merkezli 6.4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Hemen ardından ise Hatay Samandağ’da 5.8 büyüklüğünde yeni deprem hissedildi. Hatay merkezli gerçekleşen iki depremin ardından bölgede AFAD binalarda arama ve tarama çalışmalarına başladı. Peki depremde yıkılan bina var mı? İşte, Hatay’da gerçekleşen depremin ardından gelen son bilgiler…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde yıkım olduğu bilgisini aldık!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamada, Hatay'daki depremlerin ardından Samandağ ve Defne ilçelerinde yıkım olduğu bilgisini aldıklarını aktardı. Soylu, Yayladağı, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinden ise herhangi bir sorun olmadığı bilgisini paylaştı.

SURİYE'DE DE HİSSEDİLDİ

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de hissedildi.

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Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Suriye'de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.

Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle yaralananlar oldu.

Afrin'in Cinderes beldesinde daha önce hasar gören 2 bina ile 1 minare yıkıldı, Halep ve İdlib kırsalında bazı binalar hasar gördü.

Yaralıların tedavi altına alındığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı.

Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.

Hatay merkezli deprem, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Hatay Samandağ nerede?



Samandağ, Türkiye'nin güneyinde, Hatay ilinin ilçelerinden biri.

Ayrıca Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz kimdir?

Refik Eryılmaz, Türk siyasetçidir. Samandağı belediye başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay 24. dönem milletvekilidir.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Hatay milletvekili seçilmiştir. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiştir ve bağımsız olmuştur.Kasım 2015 seçimlerine bağımsız aday olarak katılmıştır.Seçimin ardından tekrar Cumhuriyet Halk Parti'sine katılmıştır.[6] 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hatay Samandağı belediye başkanı seçilmiştir.