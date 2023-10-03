Süleyman Soylu ve beraberindeki heyetten Bakan Ali Yerlikaya'ya ziyaret!
İçişleri eski Bakanı, Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu'nun çağrısıyla, komisyon üyesi AK Parti, İYİ Parti ve MHP milletvekilleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Süleyman Soylu’nun makamından aranan İçişleri Komisyonu üyelerine, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya düzenlenecek geçmiş olsun ziyareti için uygunluk durumları sorulmuştu.
Ziyaret, komisyon üyesi AK Parti, İYİ Parti ve MHP’li milletvekilleri ile birlikte eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleşti.
Bakan Yerlikaya teşekkür etti!
Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Süleyman Soylu ile TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri; MHP Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Erbaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Erdem AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Kemal Çelik, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Hasan Arslan, AK Parti Malatya Milletvekili Sayın İhsan Koca, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Faruk Pınarbaşı, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Azmi Ekinci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Şahin, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mevlüt Kurt, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu, AK Parti Bitlis Milletvekili Sayın Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Sayın Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş, MHP Bolu Milletvekili Sayın İsmail Akgül, İYİ Parti Mersin Milletvekili Sayın Burhanettin Kocamaz’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum.
Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.
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