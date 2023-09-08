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Gündem Süleyman Soylu o haberlere ateş püskürdü! 'Operasyon çocukları...'
Gündem

Süleyman Soylu o haberlere ateş püskürdü! 'Operasyon çocukları...'

Yeniakit Publisher
2023-09-08 15:25:00 -
Süleyman Soylu o haberlere ateş püskürdü! 'Operasyon çocukları...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan üzerinden hedef alan medya kuruluşlarına sert ifadelerle tepki gösterdi. Bakan Soylu, ilgili haberlere ilişkin yargıya başvuracağını açıkladı.

Emniyet, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ı yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nın girişinde gözaltına aldı. Bu haber bazı yayın organlarında Kaplan'ın eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddiaları ile yer aldı. Sert bir açıklama yapan Soylu ise iddialar karşısında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Yüklü miktarda para ile yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ve benzeri suçlar işleyen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçacağı tespit edildi. Kaplan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suç örgütünün tüm unsurlarını çökertmeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Bazı yayın organlarında Kaplan'ın Soylu'ya yakın bir isim olduğu iddia edilirken, Soylu ise bu haberlere çok sert tepki gösterdi. Soylu'nun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Operasyon çocukları devrede… Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar. Aynı "medya", aynı "kaynaklar"… Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız."


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