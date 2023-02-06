Süleyman Soylu ile ilgili alçakça ifadeler! Böyle rezillik görülmedi

Kamuoyunda "Etekli Yakup" olarak bilinen Mehmet Y. Yılmaz, Soros'un fonladığı t24'te Süleyman Soylu'ya çemkirdi. Soylu ile ilgili edep sınırını aşan ifadeler kullanan Yılmaz, kimlerden talimat aldığını da gözler önüne sermiş oldu. Yılmaz, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, ciddiye alan kaç kişi kaldı, gerçekten merak ettiğim bir konu bu.

Geçen gün bazı konsoloslukların “terör uyarısı” üzerine kapatılmasına çok kızdı.

“Türkiye’ye gelen her Amerikan büyükelçisi ‘ben Türkiye’de nasıl darbe yaparım, yaptırırım’ telaşı içerisindedir” dedi.

Bunu söyleyen İçişleri Bakanı.

Yani adamın kendisine ve sözlerine değil makamına bakarsanız oturaklı birisi olmalı.

Ama o kadar geveze ve boş konuşuyor ki!

Şu sözleri bakanlığının bir toplantısında Antalya’da söyledi:

“Amerikan Büyükelçisi’ne buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek, çok net söylüyorum, pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek. Neleri yaptırdığınızı, hangi adımları attırdığınızı, Türkiye’yi nasıl karıştırmak istediğinizi net bir şekilde biliyorum.”

Bu sözleri söyleyen mahalle kahvelerinde sıkça rastlanan türden bir boşboğaz olsa, gülüp geçersiniz ya da başınızı emme basma tulumba gibi sallayarak onaylarsınız.

Ama İçişleri Bakanı söyleyince, “orada dur hemşerim” demek gerekiyor.

(...) Kusura bakma ama böyle işkembe – i kübradan sallamak taşıdığın sıfata uygun değil. (...)"