Gündem Süleyman Seyfi Öğün: Türk ordusunun karşısına ABD ordusu bile çıkamaz
Gündem

Süleyman Seyfi Öğün: Türk ordusunun karşısına ABD ordusu bile çıkamaz

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye, yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlarla gücüne güç katıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün "Avrupa savaşmayı unuttu. Türk ordusunun karşısına ABD ordusu bile çıkamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye;  yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlarla gücüne güç katıyor.

Askeri gücüyle bölgesinde oyun kurucu olan Türkiye, küresel dengeleri de dizayn ediyor.

TVNET ekranlarında yayınlanan Akıl Odası'nda konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, Türkiye'nin askeri gücüne dikkat çekti.

Öğün yaptığı açıklamada "Türk ordusunun karşısına ABD ordusu bile çıkamaz" dedi.

İşte Süleyman Seyfi Öğün'ün o ifadeleri:

"Türkiye'nin Avrupa'nın militarist yeniden yapılanmasında yaşadığı ağır sorunları telafi edecek bir potansiyeli var. Avrupa savaşmayı unuttu. Türk ordusunun karşısına ABD ordusu bile çıkamaz"

