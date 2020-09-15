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Ekonomi Süleyman Özışık'tan bomba iddia: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu
Ekonomi

Süleyman Özışık'tan bomba iddia: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programında çıktığı yayında, haberi aldığı kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek, Türkiye'nin Akdeniz'de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz bulduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:52:00 -
Süleyman Özışık'tan bomba iddia: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin Akdeniz'de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz bulduğunu iddia etti.

Üst kademe insanların "Ekim ayında çok şeyler değişecek" dediğini aktaran Özışık, güvendiği kaynakların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belki bir ay belki de 2-3 hafta içinde yeni ve çok daha büyük müjdelerle kamuoyunun önüne çıkacağını söylediğini belirtti.

"Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğalgaz buldu"

Karadeniz'den sonra Akdeniz'deki bu olası müjdenin çok güçlü emareler barındırdığını belirten Özışık, "2.2 trilyon metreküp doğalgazın müjdesi her an verilebilir. Hatta İran’ın doğalgazına eşit bir doğalgaza Türkiye’nin ulaştığı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

"Kaynaklarım sağlam"

Ülkelerin böyle keşifleri çok büyük savaşlara meydan vermemek adına uluslararası kamuoyuna açıklamayabileceğini ifade eden Süleyman Özışık, "Bu haberi aldığım kaynaklarım sağlam kişiler. Devletin kendi içinde de refleksleri var ne zaman ne kadarı açıklar bilemiyorum." dedi.

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