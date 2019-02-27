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Süleyman Kılınç’ın mahalle toplantılarına yoğun ilgi

AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç’ın mahalle toplantılarına mahalle sakinleri büyük ilgi gösteriyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:45
Süleyman Kılınç’ın mahalle toplantılarına yoğun ilgi

AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç’ın mahalle toplantılarına mahalle sakinleri büyük ilgi gösteriyor.


AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle toplantılarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış’ın da katıldığı mahalle toplantılarında Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç, projelerini açıklayarak mahalle sakinlerinden destek istiyor. Son olarak Yeni Sanayi Mahallesinde toplantı düzenleyen AK Parti’nin toplantısında vatandaşların coşkusu hakimdi.


Süleyman Kılınç, kadınların AK Parti’de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, AK parti’yi kadınların ayakta tuttuğuna dikkat çekti.


Süleyman Kılınç, “Yeni Sanayi Mahallesi sakinlerinin yüzündeki o sevinci, gözünüzdeki ışığı görünce ben çok mutlu oldum. Biz sizler için bu göreve talip olduk. Sizin duanız ve Allah rızası için siyaset yapıyoruz. Kentimizin sorunları, mahallemizin sorunları olabilir. Bizim işimiz bu sorunların azaltılmasına katkı sağlamaktır” dedi.


İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, “Sevgi saygı, hürmet bizim partimizin esasıdır. Bizim partimiz kadın ve gençliğe önem veriyor.Biz Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin öncülüğünde siyaset yapıyoruz. Ne mutlu ki ona yol arkadaşı olmuşuz. Bu bizim için Allah’ın bur lütfüdür. Cumhur İttifakı ülkemizin bütün hedeflerinin gerçekleştirilmesi ittifakıdır” ifadelerini kullandı.


Toplantıya annesi de gelen Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise konuşmasında, partilerinin tüm mahalle toplantılarına büyük ilgi gördüklerini belirterek, Yeni Sanayi Mahallesi sakinlerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:45
  1. doğa

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