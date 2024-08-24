Şule Yüksel Şenler, vefatının 5. yıldönümünde Eyüpsultan’da rahmetle yâd edilecek

Örnek hayatı, fikirleri, konferansları ve eserleriyle nesilleri etkileyen, düşünce, inanç ve irfan dünyamızın mümtaz siması yazar Şule Yüksel Şenler, vefatının 5. yıldönümünde Eyüpsultan’da düzenlenen bir programda rahmetle yâd edilecek. Toplantı, Eyüpsultan’da Yeni Dünya Vakfı Genel Merkezi’nde “Eyüpsultan’ın Ebedî Sakinleri” programında gerçekleşecek.

Şule Yüksel Şenler’i yakından tanıyan Demet Tezcan ve Haluk İmamoğlu anlatacak, hatıralarını dile getirecekler. Dostları, talebeleri ve sevenleri de büyüğümüzün hizmetlerinden bahsedecekler. Anma programı, 25 Ağustos 2024 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Toplantının ardından, Şule Yüksel Şenler’in Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan İmareti arkasında bulunan haziredeki kabri ziyaret edilecek ve kendisine dua edilecek.

Mehmet Nuri Yardım tarafından düzenlenen “Eyüpsultan’ın Ebedî Sakinleri” programında şimdiye kadar Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Haşim, Bekir Berk, Nusret Özcan, Necla Pekolcay, Erdem Bayazıt, Ali Nar, Zaptiye Ahmet (Ahmet Yücel), Mustafa Sabri Küçükaşçı, Mustafa Miyasoğlu, Babanzâde Ahmed Naim ve İbrahim Kafesoğlu yâd edildi.

DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938’de Kayseri’de doğdu. Babasının memuriyetinden dolayı Anadolu’nun birçok şehrinde bulundu. 7 yaşındayken, ailesi İstanbul’a yerleştikten sonra okula başladı. Gençlik yıllarında çok okuyan, iyi derecede dikiş bilen, resim ve müzik gibi sanat dallarıyla da ilgilenen Şule Yüksel, asri bir hayat sürüyordu. Annesinin rahatsızlığı ve babasının meşguliyetleri sebebiyle eğitimini yarım bıraktı. Bu arada hikâyeler yazıyor, yazıları çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanıyordu.

1950’li yıllarda Kıbrıs mitinglerine katıldı, kürsülerden şiirler okudu. Daha sonra Adalet Partisi’nde görev aldı. Bir yandan da hayattaki konumunu sorgulamaya devam ediyordu. Abisi Özer Şenler’in isteği üzerine katıldığı Risale toplantılarında Şule Yüksel’in dönüşümünün ilk tohumları atılmış oldu. Huzur Sokağı adlı meşhur romanını da bu yıllarda gazetede tefrika hâlinde yayınlamaya başladı. Kitap olarak basıldığı dönemde rekor satışa ulaşan, elden ele dolaşan ve bir fenomen hâline gelen roman, 1970 yılında “Birleşen Yollar” ismiyle sinemaya da aktarıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şule Yüksel Şenler Anadolu’nun hemen her yerini dolaşarak konferanslar verdi ve davasını sonuna kadar savundu. Bugün gazetesinde yazdığı yazılarla büyük bir okur kitlesi oluşturdu. 1967 yılında Yeni İstiklal gazetesinde yayınlanan “İslam Kadınına Hitap” başlıklı yazısından dolayı davalık oldu. Daha sonra “Ağlayın Ey Müslüman Kardeşlerim Ağlayın” başlıklı yazısında dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a hakaret ettiği gerekçesiyle 1971 yılında hapse girdi. “Bir doğum müddeti” addettiği 9 ay 10 gün hapis yattı. Yazılarını bir araya getirmek suretiyle bir neslin dönüşümüne etki edecek yeni kitaplar hazırladı.

Yayımlanmış eserleri: Huzur Sokağı, Gençliğin Izdırabı, Bize Ne Oldu?, Hidayet, Kadın ve Evlilik. Demet Tezcan, yazar hakkında Bir Çığır Öyküsü Şule Yüksel Şenler adıyla bir kitap kaleme aldı.

1960’lardan itibaren birçok gazete ve dergide yazı yazan ve birkaç neslin kadınlarına rol model olan Şule Yüksel Şenler, 28 Ağustos 2019 tarihinde hayata veda etti ve Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan İmareti arkasında bulunan hazirede toprağa verildi.