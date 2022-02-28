Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler için hazırlanan "Şule Belgeseli"nde merhumeyi anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT1'in Twitter hesabından paylaşılan belgeselin tanıtım videosunda Şenler için, "Kitap ve yazılarının yanı sıra ülkenin dört bir yanını dolaşarak verdiği konferanslarıyla da on binlerce insana en zor zamanlarda büyük bir cesaret vermiştir." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan ise başörtülü öğrencilerin üniversitelerde tesettürlü şekilde okuyabilmelerinin önündeki engellerin kaldırılması talebine öncülük eden Şenler'e, "Şule abla" diye hitap ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben ve benim gibi birçok genç hanıma yön vermiş biriydi. Şule abla, 'Sizler benim hayalimin süsüyken bugün hayallerimin gerçeğisiniz.' diyebilmiştir. İçinde yaşamaya arzuladığımız dünyayı kuracak cesareti vermiştir o bize."

Kitapları, yazıları ve konferansları ile on binlerce insana cesaret veren Şule Yüksel Şenler’in mücadele dolu hayatını konu alan belgesel 28 Şubat Pazartesi saat 19.45'de TRT1'de yayınlanacak. Peki, Şule Yüksel Şenler kim?

Şule Yüksel Şenler kimdir?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi. Şenler aslen Kıbrıslı bir ailenin kızıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadoluyu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Ondan etkilenen genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı. Cevdet Sunay'a yazdığı bir mektup yüzünden cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı, sekiz ay cezaevinde kaldı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarıydı. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı. 1980'den sonra Zaman ve Millî Gazete'de yazdı.

Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

Huzur Sokağı adlı romanı daha sonra aynı adla dizi olmuş ve ATV'de yayınlanmıştır. Ancak Şule Yüksel Şenler Zaman gazetesi röportaj yazarı Tuğba Kaplan'a dizinin çekiminden ilk etapta haberinin olmadığını, kendisinin de herkes gibi televizyondaki fragmanlardan öğrendiğini söylemiştir. Ayrıca hayli kırıldığını ve endişelendiğini belirtmiştir.

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.

Şule Yüksel Şenler'in eserleri:

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki