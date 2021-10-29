Şule Yazar Çınlama kimdir? İbrahim Tatlıses’in genel müdürü Şule Hanım kim?

İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak iş ilanı yayınladı. İbrahim Tatlıses paylaşımına, "Genel Müdürüm Şule Hanım’a yardımcı bir asistan arıyorum çünkü benimn sahne işlerim de başladığı için her yere yetişemiyor eli ayağı düzgün tahsilli bir bayan arıyorum” yazdı. Gelen tepkiler sonrası tweet’i silen Tatlıses, yeni bir paylaşım daha yaptı.

Türkücü İbrahim Tatlıses, bir sonraki tweet’inde, “biz iş vermek istiyoruz arayanlar çene çalıyor anlamadım, bende iptal ettim” yazdı.

Şule Çınlama kimdir, kiminle evli?

İbrahim Tatlıses'in kızım dediği şirketlerinin genel müdürü Şule Çınlama, 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nde memur Emrah Yazar ile İzmir'de 12 Ağustos 2021 tarihinde evlenmişti. Şule Çınlama, Tatlıses'e düğünde 'O benim ikinci babam, arkamdaki ikinci bir dağ' demişti.