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Şule öğretmen ikizlerine isim veremeden hayata veda etti

Antalya'nın Kaş ilçesinde sınıf öğretmeni Şule Siray Arıkan İleri, önceki gün doğum yaptıktan sonra fenalaştı. Şule öğretmen, dünyaya getirdiği ikiz bebeklerine isim koyamadan yaşamını yitirdi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 13:08
Şule öğretmen ikizlerine isim veremeden hayata veda etti

Antalya Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Şule Siray Arıkan İleri(36), 29 Ekim'de ikiz bebeklerini dünyaya getirmek üzere Fethiye'deki özel bir hastaneye başvurdu. Şule öğretmen dünyaya getirdiği ikizlerini sevip emzirdi. Aynı gece fenalaşan Şule Siray Arıkan İleri, yoğun bakıma alındı. Burada müdahale edilen İleri kurtarılamadı.

Şule Siray Arıkan İleri'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şule öğretmenin ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu. 3 çocuk annesi Şule Siray Arıkan İleri'nin cenazesinin bugün memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

İkizlerine isim koyamadan hayata veda etti

Şule Siray Arıkan İleri'nin 13 yıldır Palamut Mahallesi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı, eşi Mevlüt Başer İleri'nin de Kaş'a bağlı Çavdır Mahallesi Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olduğu belirtildi. Kendisi de ikiz olan Şule Siray Arıkan İleri'nin 'Nil Deniz' adında 3,5 yaşında bir kızı olduğu, yeni doğan bebeklerine ise henüz isim bile koyamadığı kaydedildi. Şule Siray Arıkan İleri'nin Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Arıkan'ın ağabeyi Ercan Arıkan'ın kızı olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:08
  1. Muğla
  2. Şule Siray Arıkan
  3. Şule öğretmen ikizlerine isim veremeden hayata veda etti
  4. Antalya
  5. Kaş
  6. Şule öğretmen

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