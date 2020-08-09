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Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi ne kadar sürecek?

Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi ne kadar sürecek? Binlerce haneyi etkileyen ve yakından ilgilendiren su kesintisinin ne zaman son bulacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Peki ama İstanbul'da su ne zaman gelecek? Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt su kesintisi detayları...

Yeniakit Publisher
2020-08-09 22:25:00 -
Sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi ne kadar sürecek?

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Karaağaç Mah,Pınartepe Mah,Çakmaklı Mah,Cumhuriyet Mah,19 Mayıs Mah,Alkent 2000 Mah,Atatürk Mah

Arıza Sebebi

:

Terfi Merkezi Arızası

Açıklama

:

Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

08.08.2020 21:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Gürpınar Mah,Kavaklı Mah,Marmara Mah,Dereağzı Mah,Adnan Kahveci Mah,Barış Mah,Büyükşehir Mah

Arıza Sebebi

:

Terfi Merkezi Arızası

Açıklama

:

Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

08.08.2020 21:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

Osmangazi Mah,Piri Reis Mah,Mevlana Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Şehitler Mah,Süleymaniye Mah,Örnek Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Battalgazi Mah,Akçaburgaz Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Güzelyurt Mah,Hürriyet Mah,Cumhuriyet Mah,Gökevler Mah

Arıza Sebebi

:

Terfi Merkezi Arızası

Açıklama

:

Kıraç Terfi De Tesis İçi Elektrik Arızasından Dolayı Beylikdüzü Terfi Seviye Düşüklüğünden İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi

:

08.08.2020 21:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 10.08.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

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