Sular ne zaman gelecek? İSKİ Çekmeköy sular ne zaman gelir 14 Mayıs
Çekmeköy su kesintisi | İstanbul'un Anadolu yakasında Çekmeköy ilçesini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Çekmeköy’de 14 Mayıs Cuma günü su kesintisi yaşanıyor. Pek çok kişi kesintinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, sular ne zaman gelir?
Sular ne zaman gelecek? İSKİ Çekmeköy sular ne zaman gelir 14 Mayıs
İstanbul Çekmeköy’de Sırapınar, Ömerli, Hüseyinli ve Koçullu Mahallelerini etkileyen kesintinin şebeke arızası olduğu ve kesintinin 19.30 civarında son bulması bekleniyor.