  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sulama tankerine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’da refüjdeki çiçekleri sulayan tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:20:13 -
Sulama tankerine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’da refüjdeki çiçekleri sulayan tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza saat 00.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Mimar Sinan Bulvarında meydana geldi. İzmir’den Akhisar yönüne doğru seyir halinde olan V.D. idaresindeki 45 E 3419 plakalı otomobil, o sırada refüjdeki çiçekleri sulayan 45 M 0446 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı adeta kağıt gibi katlanırken, otomobil sürücüsü V.D. kazada ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yaklaşık 10 dakika kalp masajı yapılan sürücü V.D. önce Merkezefendi Devlet Hastanesinde ardından da Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sürücü V.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı