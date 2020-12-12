  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin oğlu: "Babam nükleer anlaşmaya karşıydı"
Aktüel

Suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin oğlu: "Babam nükleer anlaşmaya karşıydı"

Muhsin Fahrizade'nin oğlu Hamid Fahrizade: - "Babam hep ABD'nin bir kurt gibi olduğunu ve bu doğasından vazgeçmedikçe onunla müzakere edilemeyeceğini söylerdi"

Yeniakit Publisher
2020-12-12 13:23:30 -
Suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin oğlu: "Babam nükleer anlaşmaya karşıydı"

ANKARA (AA) - Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin oğlu Hamid Fahrizade, babasının her zaman nükleer anlaşmaya karşı bir duruş sergilediğini söyledi.

Muhafazakar çevreye yakınlığıyla bilinen Vatan-ı İmruz gazetesine konuşan Hamid Fahrizade, babasının nükleer anlaşmaya ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Fahrizade, babasının İran ile küresel güçler arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın ve bu konudaki müzakerelerin muhalifi olduğunu dile getirdi.

Hamid Fahrizade, "Babam hep ABD'nin bir kurt gibi olduğunu ve bu doğasından vazgeçmedikçe onunla müzakere edilemeyeceğini söylerdi. Doğal olarak, nükleer anlaşmaya karşı tavrı da böyleydi. Muhsin Fahrizade, nükleer anlaşmaya karşıydı, babamın anlaşmayı desteklediğini hiç görmedim." ifadelerini kullandı.

Babası Muhsin Fahrizade'nin nükleer anlaşmanın ardından, ABD'nin İran'ın füze programını ve sonra da İran'daki insan hakları sorununu müzakere etmek isteyeceğini vurguladığını aktaran Hamid Fahrizade, "Babam her zaman bunun bir sonunun olmadığını söylerdi. Çünkü, ABD asla kurt doğasından vazgeçmeyecektir." dedi.

Fahrizade, gazeteye verdiği röportajının devamında şöyle konuştu:

"Babam her zaman ABD ve İsrail'in bizzat İran'ın kendisini sorun olarak gördüğünü söylerdi. İran'la olan sorunları, nükleer ya da füze programından kaynaklanmıyor. İran devleti var olduğu sürece, bu gerilimler devam edecek ve İran ile sorunları olacaktır derdi."

Muhsin Fahrizade suikastının basit bir olay olmadığını, içinde birçok belirsizlik barındırdığını ve konunun karmaşık bir hal aldığını dile getiren oğul Fahrizade, süren incelemelerin suikastı aydınlatmasını beklediklerini kaydetti.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran'ın Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Johnson açıkladı: Her yolu deneyeceğiz
Dünya

Johnson açıkladı: Her yolu deneyeceğiz

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği tarafında "henüz bir önemli değişim" görünmese de, ülkesinin Brexit sonrası için bi..
Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek
Siyaset

Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, basın özgürlüğü üzerinden attığı tweet ile partisini ve Millet İttifakı'nı fena ti'ye aldı...
Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradığını söylemişti! Pelin Buzluk fena yakalandı
Gündem

Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradığını söylemişti! Pelin Buzluk fena yakalandı

11 Aralık Cuma gününün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay