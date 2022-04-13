Şühedanın izinde 1500 genç Çanakkale’yi gezdi

Özellikle gençlerin tarihini daha yakından bilmeleri ve öğrenmeleri adına 18-25 yaş arası gençlere yönelik 10 günlük Çanakkale turu düzelendi. ‘İnegöllü Gençler Şühedanın İzinde’ sloganıyla düzenlenen tur kapsamında 21-31 Mart tarihleri arasında bin 500 genç Çanakkale’yi gezdi. Geziyle ilgili duyuruların yapılmasının ardından ilk kafile 20 Mart Pazar gecesi 00.30’da belediye binası önünden yola çıktı. 31 Mart gecesi son kafilenin yola çıktığı gezi kapsamında her gün 150 civarında genç, otobüslerle Çanakkale’ye götürüldü. Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği ikramlarının da yapıldığı gezide rehberler eşliğinde Kilitbahir Kalesi (Tabyalar), Seyit Onbaşı (Mecidiyeköy Tabyaları), Şahindere Şehitliği, Hilali Ahmet Müzesi, Şehitler Abidesi, Seddülbahir, Yahya Çavuş Şehitliği, 57’nci Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyaret edildi.

Başkan Taban: Tarihini bilen toplumlar geleceğine daha iyi yön verir

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, geziye ilişkin yaptığı açıklamada ‘18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümü kapsamında gençler için böyle anlamlı bir organizasyon yapmak istediklerini ifade ederek; “Bu vesileyle uzun zamandır ara verdiğimiz geziler, kültür programları, tarih programlarımızla ilgili de yeni bir başlangıç yapmış olduk. Bildiğiniz gibi Çanakkale Zaferi bizlerin tarihinde özellikle öğrenilmesi gereken, yaşanılması gereken bir tarih. Muhakkak suretle gençlerimizin bu alanlara gidip birtakım deneyimleri, hatıratları, şehitlikleri gezerek o alanları tecrübe etmelerini istiyoruz. İnşallah bu, gün gelir bir gün ortaokul öğrencilerinin de okul bitirme noktasında zorunluluğu olur. Benim kalbimden geçen duygu bu. Çünkü tarihini, geçmişini bilen toplumlar geleceğine daha iyi yön verir. Bu vesileyle bizler de gençlerimizi daha önceki yıllarda bölgeye taşımıştık. Özellikle buradaki önemli merkezlerin gezilmesini istemiştik” dedi.