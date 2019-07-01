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Sudanlı eski bakan: “Uzlaşma sağlanamazsa Sudan’daki kaos ortamı uzun sürer”

Sudan eski Uluslararası İlişkiler Bakanı İdris Süleyman, “Sudan’daki bütün politik partiler bu geçici hükümette temsil edilsin istiyorlar.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
Sudanlı eski bakan: “Uzlaşma sağlanamazsa Sudan’daki kaos ortamı uzun sürer”

Sudan eski Uluslararası İlişkiler Bakanı İdris Süleyman, “Sudan’daki bütün politik partiler bu geçici hükümette temsil edilsin istiyorlar. Bu yüzden hepsinin temsil edilmesi çok önemlidir. Şuanda temel anlaşamadığımız nokta, bu geçiş hükümetinde ne olmalı ve kimler olmalıdır. Bu yüzden şuanda Sudan’da kaos ortamı çıkıyor” dedi.



Bir önceki dönem Sudan Uluslararası İlişkiler Bakanı İdris Süleyman Türkiye’de Sudan’daki yönetimsel karışıklık hakkında açıklamalarda bulundu. Sudan’daki bütün politik partilerin geçici hükümette temsil edilmek istediklerini söyleyen Süleyman, “Bu yüzden hepsinin temsil edilmesi çok önemlidir. Şuanda temel anlaşamadığımız nokta, bu geçiş hükümetinde ne olmalı ve kimler olmalıdır. Bu yüzden şuanda Sudan’da kaos ortamı çıkıyor. Eğer uzlaşma sağlanamazsa bu durumun uzun süreceğinden endişeliyim” ifadelerini kullandı.



“Hala ordunun hükümette olmasını istiyorum ama bu süre bir seneyi aşmamalı”


Sudan’da bazı grupların bulunduğunu ve bu grupların sadece kendilerinin bu geçiş dönemi yönetiminde olmasını istediklerini belirten Süleyman, “Ama çoğunluk şunu istiyor. Sudan’daki bütün politik partiler bu geçici hükümette temsil edilsin istiyorlar. Bu yüzden hepsinin temsil edilmesi çok önemlidir. Şuanda temel anlaşamadığımız nokta, bu geçiş hükümetinde ne olmalı ve kimler olmalıdır. Bu yüzden şuanda Sudan’da kaos ortamı çıkıyor. Eğer uzlaşma sağlanamazsa bu durumun uzun süreceğinden endişeliyim. Her şekilde anlaşmamız gerekiyor. Hiçbir siyasi parti bu geçiş hükümetinde olmamalı. Tam tersi bağımsız kişiler tarafından bu geçiş hükümeti yönetilmeli. Ama siyasi partiler bu kişilerin kim olduğuna karar vermelidir. Sudan’da küçük bir koalisyon hükümeti bulunuyor. Bu koalisyonda 4-5 parti var ve sadece kendilerinin bu hükümette olmasını istiyorlar. İlk bu devrimler yapıldığında ve Ömer El Beşir iktidarı devrildiğinde, elimizde bulunan en mantıklı seçenek orduydu. Hala ordunun hükümette olmasını istiyorum ama bu süre bir seneyi aşmamalı” diye konuştu.



“Müzakereler yapmayı başarırsak, sonucunda istediğimiz hükümete ulaşacağımızı düşünüyorum”


Süleyman, geçiş hükümetinin tamamıyla bağımsız kişilerden oluşması gerektiğini söyleyerek, “Bu azınlıkların çok fazla sesi çıkıyor. Uluslararası bir desteğe sahipler. Medya ellerinde olsun istiyorlar. Bu yüzden yüksek sesleri var. Bence şu durumda temel çözüm müzakere yapmak. Müzakereler yapmayı başarırsak, sonucunda istediğimiz hükümete ulaşacağımızı düşünüyorum. Sudanlılar çok zeki insanlar ve her zaman eninde sonunda nasıl anlaşma yapacaklarını bilirler. Daha önce Sudan tarihinde bunları çok yaşadık. İnsanlar tecrübelerinden ders çıkarmalı ve tarih tekerrür etmemelidir. Bir daha böyle bir şey yaşamayacağımızı umuyorum. Sudan halkının bu durumun kurbanları olduğunu düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.



Sudan’da neler olmuştu?


Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.


Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan’dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı. Bunun üzerine askerle muhalifler arasındaki müzakereler askıya alınmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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