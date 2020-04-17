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Dünya

Sudan'da sokağa çıkma yasağı öncesi son cuma namazını kıldılar

Sudan'da, 3 haftalık sokağa çıkma yasağı öncesinde son cuma namazı kılındı. Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının birkaç hafta önceki "avluda namaz kılınması" uyarısına rağmen, bazı camilerde yoğunluk olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

2020-04-17 19:47:00 -
Sudan'da sokağa çıkma yasağı öncesi son cuma namazını kıldılar

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarından itibaren başkent Hartum dahil 3 eyalette ilan edilen 3 haftalık "tam gün sokağa çıkma" yasağı öncesinde bazı camiler açılmazken, bazılarında ise son kez cuma namazı kılındı.

Bazı camilerde sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının birkaç hafta önceki "avluda namaz kılınması" uyarısına rağmen, bazı camilerde yoğunluk olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Bakanlık, önceki gün koronavirüsün yayılmaması için ikinci bir emre kadar camiler ve kiliselerde ibadetlerin askıya alındığını açıklamıştı.

Başkentte yasağa rağmen gösterilerin ve camilerde cemaatle ibadetlerin sürmesi üzerine Vali Ahmed Abdun Hammad, Kovid-19 kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle görevinden alınmıştı.

Ülkede koronavirüs görülen kişi sayısı 32 olurken, 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de iyileşti.

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Yorumlar

Ahmed

Son virüsleri bulaştıralım dediler sanırım
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Mahir Fitrat

Bizde de kılınmadı mı pandemi varken. Cehalet kötü şey.
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