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Sudan’da sivil protestocular, cuntayla bağlarını kopardı

Sudan’da sivil gösterilerin çatı örgütü Sudan Profesyoneller Birliği, cunta ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu.

21 Nisan 2019 Pazar 23:22
Sudan’da sivil protestocular, cuntayla bağlarını kopardı

Sudan’da sivil gösterilerin çatı örgütü Sudan Profesyoneller Birliği, cunta ile tüm bağlarını kopardığını duyurdu.


Sudan Özgürlük ve Değişim Bildirgesini yayınlayarak, ülkede yönetimin değişmesini sağlayan sivil protestoların ana örgütü Sudan Profesyoneller Birliği, cuntaya karşı net tavır aldı. Birlik yayınladığı son bildirgede cunta ile bütün ilişkilerin kesildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Askeri Komite ile görüşmelerimiz hep olumluydu ancak aynı eski tavrı takınarak görüşmeleri askıya almamıza neden oldular” denildi.


Sivil protestocular ve örgütler, askeri darbenin yapıldığı günden beri, Geçiş Hükumetinin siviller tarafından oluşturulması talebinde bulunuyor.


Sudan Profesyoneller Birliği, ülke çapında protestolara ön ayak olarak, Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in görevinden alınmasını sağlamıştı. Darbeden sonra kurulan geçiş hükumetine, eski yönetimden arta kalanlar ve askerler geçince sivil protestolarda tansiyon artmış, ordu geri adım atmak zorunda kalarak, sivil yönetim vaadinde bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 23:22
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