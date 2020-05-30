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Sudan'da Kovid-19'dan 29 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-30 22:50:54 -
Sudan'da Kovid-19'dan 29 kişi hayatını kaybetti

HARTUM (AA) - Sudan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 29 kişi artarak 262'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 279 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, 29 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Vaka sayısının 4 bin 800'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, ölenlerin sayısının 262'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 1272 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

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