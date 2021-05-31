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Dünya Sudan’da iki etnik grup arasında çatışma
Dünya

Sudan’da iki etnik grup arasında çatışma

Sudan’ın Batı Darfur eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 00:52:00 -
Sudan’da iki etnik grup arasında çatışma

Sudan’ın Batı Darfur eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Batı Darfur Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Foro Baranga’da bir gencin vurulmasının ardından iki etnik grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, çatışmada çok sayıda dükkan ve iş yeri tahrip edildi.

Yetkililer, bölgeye güvenlik gücü sevk etti.

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