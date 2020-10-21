Sudan’da hayat pahalılığı, ekmek ve yakıt krizi protesto edildi

HARTUM (AA) - Sudan’ın başkenti Hartum’da yüzlerce kişi, hayat pahalılığı, ekonomik kriz, ekmek ve benzin sıkıntısı nedeniyle geçici hükümeti protesto etti.



Başkentin çeşitli noktalarındaki hükümet karşıtı eylemlere polisin göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu çok sayıda gösterici zor anlar yaşadı.



Aralık devriminin gidişatının düzeltilmesini talep eden ve ağır ekonomik kriz gerekçesiyle hükümeti eleştiren göstericiler, “Un nerede", "Yakıt nerede", "Ey Hamduk (Başbakan Abdullah Hamduk) sana geliyoruz“ şeklinde slogan attı.



Ordu ve polis güçleri başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Başbakanlık binasına ilaveten ordunun merkez karargahı yakınlarında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cumhurbaşkanlığına çıkan caddelerde taş ve çöp konteynerleri ile barikatlar kuran göstericiler araç lastikleri yaktı. Eylemcilerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresine yaklaşması üzerine güvenlik güçleri, havaya ateş açtı. Atılan gaz ve ses bombalarından bazı göstericiler yaralandı.

Polisle göstericiler arasında yer yer kovalamaca yaşandı.

Hükümet karşıtı protestolar başkentin farklı noktalarında sürüyor.

Sudan’da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarını sona erdiren protestolara liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri ittifakının en önemli bileşenlerinden Meslek Odaları Birliği (SPA) ve gençlerin oluşturduğu Direniş Komiteleri geçici hükümet karşıtı gösteri çağrısında bulunmuştu.



Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve devalüasyon gibi nedenlerden dolayı zor bir dönemden geçiyor.

Sudan, uzun zamandır hayat pahalılığı, akar yakıt ve ekmek sıkıntısının yanı sıra günde ortalama 6-7 saat süren elektrik kesintilerinin protesto edildiği gösterilere sahne oluyor.



Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.



