Sudan'da Hamadok Geçiş Dönemi Başbakanı olarak yemini etti

Sudan'da 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemindeki başbakanlık görevi için muhalefetten seçilen Abdullah Hamadok yemin etti. Hamadok, Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Yargıtay Başkanı Abbas Ali Babiker'in huzurunda yemin etti.

ÖNCELİĞİMİZ HALK

Yemin töreni sonrası ilk açıklamasını yapan Hamadok, taraf gözetmeksizin tüm Sudan halkının başbakanı olduğunu belirterek, "Önceliğimiz, halkın çektiği acıları durdurmak, ülkenin ekonomik krizine çözüm bulmak ve hukuk ve adalet devleti kurmak" dedi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sudan'da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında aylardır süren müzakerelerden sonra anlaşmaya varılmıştı. Muhalefet, yeni geçiş başbakanı adayı olarak Abdullah Hamadok'u önermişti.