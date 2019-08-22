0553 313 94 23

Sudan'da Hamadok Geçiş Dönemi Başbakanı olarak yemini etti

Sudan'ın 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemine başkanlık edecek olan Hamadok yemin ederek görevine başladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:58
Sudan'da Hamadok Geçiş Dönemi Başbakanı olarak yemini etti

Sudan'da 3 yıl 3 ay sürecek geçiş dönemindeki başbakanlık görevi için muhalefetten seçilen Abdullah Hamadok yemin etti. Hamadok, Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Sudan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Yargıtay Başkanı Abbas Ali Babiker'in huzurunda yemin etti. 

ÖNCELİĞİMİZ HALK

Yemin töreni sonrası ilk açıklamasını yapan Hamadok, taraf gözetmeksizin tüm Sudan halkının başbakanı olduğunu belirterek, "Önceliğimiz, halkın çektiği acıları durdurmak, ülkenin ekonomik krizine çözüm bulmak ve hukuk ve adalet devleti kurmak" dedi. 

ANLAŞMAYA VARILDI

Sudan'da askeri darbenin ardından yaşanan siyasi krizi aşmak için askeri yönetim ile muhalif sivil koalisyon arasında aylardır süren müzakerelerden sonra anlaşmaya varılmıştı. Muhalefet, yeni geçiş başbakanı adayı olarak Abdullah Hamadok'u önermişti.  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 08:58
  1. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazazedelere çarpan otomobil sürücüsü hakim önünde
    1. Kazazedelere çarpan otomobil sürücüsü..
    2. Adana'da 'evleniyoruz' plakalı araçtan..
    3. Brent petrolün varili 60,12 dolar
    4. Ormandaki uyuşturucuyu drone ve foto..
    5. 3 çocuk annesi cinayetine 2 tutuklama
    6. Korgeneral Öngay, 3. Ordu Komutanı..
    7. Çin’den Güney Kore ve Japonya’ya..
    8. (Özel) Pendik’te hırsızların kapı..
    9. Radamel Falcao'dan olay sözler! ''Ben..
    10. (Özel) Leyleklerin göç molası havadan..
    11. Restorasyondan önce hiç bu kadar..
    12. YKS’ de başarılı olan öğrenciler..
    13. (Özel) Silivri’de kestikleri atı..
    14. Serbest piyasada döviz fiyatları
    15. Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı..
    16. Bugün AEK ile karşılaşacak..
    17. Hatay'da orman yangını çıktı
    18. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    19. DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS..
    20. Elazığ'daki silahlı kavga
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı