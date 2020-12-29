  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sudan’da bir sivilin işkenceyle ölümünden sorumlu askerlerin dokunulmazlığı kaldırıldı
Aktüel

Sudan’da bir sivilin işkenceyle ölümünden sorumlu askerlerin dokunulmazlığı kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 20:01:29 -
Sudan’da bir sivilin işkenceyle ölümünden sorumlu askerlerin dokunulmazlığı kaldırıldı

HARTUM (AA) - Sudan’da orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), sorgudayken bir sivili öldürdüğünden şüphelenilen askerlerin dokunulmazlıklarının kaldırıldığını bildirdi.

HDK Sözcüsü Cemal Cuma, basına yaptığı açıklamada, "Şüpheli askerlerin dokunulmazlıkları kaldırıldı ve soruşturma işlemlerinin tamamlanması için savcılığa teslim edildiler." ifadesini kullandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hartum'un güneyindeki Kalakle Mahallesi'nden 17 Aralık'ta kimliğiz henüz belirlenemeyen kişilerce plakasız bir araca bindirilerek kaçırılan Bahauddin Nuri’nin (45) cansız bedeni, 4 gün sonra Umdurman kentindeki bir hastanenin morgunda bulunmuştu.

Nuri’nin asker sorgusunda ölümüyle ilgili bazı siyasi grupların "hızlı soruşturma" çağrısı, konunun ülke gündeminde ses getirmesine neden olmuştu.

Savcılık, dün, Nuri'nin Hızlı Destek Kuvvetlerinin sorgusundayken hayatını kaybettiğini ve vücudunda işkence izleri bulunduğunu bildirmişti.

Savcılık bunun üzerine olaya karışan HDK üyeleri hakkında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

- Sudan Meslek Odaları Birliği, kitlesel gösteriler düzenleyeceklerini açıklamıştı

Eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in devrilmesine yol açan kitlesel protesto gösterilerinin organizatörü Sudan Meslek Odaları Birliği (SPA), dün, HDK tarafından yönetilen tüm gözaltı merkezlerinin kapatılması, gözaltındakilerin polise teslim edilmesi çağrısında bulunmuştu.

SPA, olayın soruşturulmaması ve gizli soruşturma merkezlerinin ortaya çıkarılmaması durumunda kitlesel gösteriler düzenleyeceklerini açıklamıştı.

HDK, eski Sudan lideri Beşir'in Nisan 2019'da görevden alınması sonrası ordu karargahı önünde sivil yönetime geçilmesi talebiyle nöbet tutan onlarca muhalif göstericinin hayatını kaybettiği olaylarda da ihmali olmakla suçlanıyor.

HDK'nin başında, Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu yer alıyor. Dagalu'nun bu göreve Beşir tarafından getirildiği biliniyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar
Teknoloji

F-35 savaş uçaklarında büyük kriz... Hedefi kaçırdılar

Koronavirüs salgını nedeniyle F-35 savaş uçağı üretiminin beklenenden yüzde 8 daha düşük olduğu duyuruldu. Yapılan açıklamada, ABD ve müttef..
FETÖ'cüler felç olan Gülen'i kurtarmak için tutuştu!
Gündem

FETÖ'cüler felç olan Gülen'i kurtarmak için tutuştu!

Koronavirüse yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in felç geçirdiği iddiaları basına yansımıştı. FETÖ’cüler durumunu kurtmak için teröristb..
Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları
Gündem

Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "Güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenl..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay