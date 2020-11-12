  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sudan'da Beşir dönemine ait olduğu değerlendirilen toplu mezarlar bulundu
Aktüel

Sudan'da Beşir dönemine ait olduğu değerlendirilen toplu mezarlar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:58:52 -
Sudan'da Beşir dönemine ait olduğu değerlendirilen toplu mezarlar bulundu

HARTUM (AA) - Sudan'da ekonomik nedenlerle başlayan kitlesel protesto gösterileri sonucu ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle devrilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir dönemine ait olduğu değerlendirilen toplu mezarlar bulundu.

Sudan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Tac es-Sir El Hıbir tarafından kurulan soruşturma komitesinin çalışmaları kapsamında Beşir dönemine ait olduğu tahmin edilen yeni toplu mezarlar bulunduğu belirtildi.

Aralık 2018'de ülke genelinde başlayan rejim karşıtı gösterilerde kaybolanlarla ilgili soruşturmanın devam edeceği bildirilen açıklamada, ilgili kurumlar ve kayıpların ailelerine iş birliği çağrısı yapıldı.

Beşir'in devrilmesinin ardından Askeri Geçiş Konseyi idaresindeki Sudan’da, 30 Haziran 2019’da ordunun başkent Hartum’daki genel karargahı önünde sivil yönetime geçilmesini talep eden eylemcilerin askeri üniformalı silahlı kişilerce dağıtılması sonucu hükümete göre 66, sivil muhalif çatı oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerine (ÖDBG) göre 128 kişi hayatını kaybetmişti.

Sudan geçiş hükümetinin siyasi referansı ÖDBG'nin önde gelen bileşenlerinden Sudan Meslek Odaları Birliği, ordu karagahı önündeki müdahale sonucu yüzlerce kişinin kaybolduğunu açıklamıştı.

Sudan’da ayrıca bu yıl, 1990’da Beşir’e karşı askeri darbe planlamakla suçlanan subaylar ve 1998’de öldürüldükleri tespit edilen askeri öğrencilere ait iki toplu mezar daha bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koton yeni reklam filminde Allah'ın emrini yok saydı!
Gündem

Koton yeni reklam filminde Allah'ın emrini yok saydı!

Koton yeni reklam filminde, "O Ne Der, Bu Ne Söyler, Kim Ne isterse Onu Giyer" sloganıyla tesettürlü kadınların pantolon giymelerine kimseni..
Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir
Gündem

Karabağ'la ilgili çok kritik uyarı: Yoksa bu olabilir

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Dağlık Karabağ'da görev yapmaya başlayan Rus Barış Gücü'nün ilk yapması gerekenler konusunda kritik ..
Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması
Dünya

Dünya bu skandalı konuşuyor! Pakistan'a darbe iması

Amerika Birleşik Devletleri'nin İslam ülkelerindeki sinsi planları devam ediyor. Kardeş ülke Pakistan'da yaşanan son olay gündeme bomba gibi..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay